Udinese | Silvestri: “Il Leeds, Zlatan, la Nazionale, Gigio… vi racconto tutto”

Una delle più grandi sorprese dell'era Marino è sicuramente Marco Silvestri. L'ex portiere del Verona ha raccolto l'eredità importante di Musso e ha saputo in pochi anni diventare un leader in campo e nello spogliatoio. Oggi, Silvestri, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in cui ha svelato alcuni dei suoi aneddoti più interessanti. Lo ha fatto raccontandosi in prima persona attraverso diverse note sul suo cellulare. Ecco le parole del numero uno bianconero <<<