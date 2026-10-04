Sandi Lovric ancora titolare con la Slovenia: il centrocampista dell’Udinese ha giocato 64 minuti nella sconfitta per 2-1 contro la Svizzera.

Lorenzo Focolari
- Udine
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Continua ad essere protagonista con la Slovenia Sandi Lovric, impegnato con la propria Nazionale durante questa finestra internazionale. Il centrocampista dell’Udinese è partito titolare anche nella sfida contro la Svizzera, terminata con una sconfitta per 2-1.

Lovric titolare contro la Svizzera

Il giocatore bianconero ha iniziato la gara dal primo minuto, confermando la fiducia del commissario tecnico. Lovric è rimasto in campo per 64 minuti, prima di essere sostituito nel corso della ripresa.

La Slovenia non è riuscita a conquistare punti contro la capolista del girone, nonostante una prestazione che ha permesso alla squadra di rimanere in partita fino alla fine.

Karol Linetty e Lovric

Martedì la sfida contro Miller

Per Lovric, però, gli impegni con la Nazionale non sono ancora terminati. L’ultimo appuntamento della sosta sarà martedì 6 ottobre, quando la Slovenia affronterà la Scozia di Lennon Miller.

Sarà dunque un confronto tutto bianconero, con i due centrocampisti dell’Udinese pronti a sfidarsi con le rispettive Nazionali.

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