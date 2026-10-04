Sandi Lovric ancora titolare con la Slovenia: il centrocampista dell’Udinese ha giocato 64 minuti nella sconfitta per 2-1 contro la Svizzera.
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
Continua ad essere protagonista con la Slovenia Sandi Lovric, impegnato con la propria Nazionale durante questa finestra internazionale. Il centrocampista dell’Udinese è partito titolare anche nella sfida contro la Svizzera, terminata con una sconfitta per 2-1.
Lovric titolare contro la Svizzera
Il giocatore bianconero ha iniziato la gara dal primo minuto, confermando la fiducia del commissario tecnico. Lovric è rimasto in campo per 64 minuti, prima di essere sostituito nel corso della ripresa.
La Slovenia non è riuscita a conquistare punti contro la capolista del girone, nonostante una prestazione che ha permesso alla squadra di rimanere in partita fino alla fine.
Martedì la sfida contro Miller
Per Lovric, però, gli impegni con la Nazionale non sono ancora terminati. L’ultimo appuntamento della sosta sarà martedì 6 ottobre, quando la Slovenia affronterà la Scozia di Lennon Miller.
Sarà dunque un confronto tutto bianconero, con i due centrocampisti dell’Udinese pronti a sfidarsi con le rispettive Nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA