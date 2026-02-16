Notizie Udinese – Solet infortunato? Le ultime sulle sue condizioni

Oumar Solet è dovuto uscire in maniera anticipata dal campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sulle condizioni

Il difensore centrale bianconero Oumar Solet si deve fermare sul campo da gioco. Il calciatore francese dopo una delle sue migliori prestazioni nel corso di questa stagione è stato costretto a fermarsi. Un colpo decisamente negativo per l'Udinese che potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi calciatori migliori.

Il francese dopo una scivolata ha sentito un leggero fastidio all'adduttore e dopo circa 10 minuti è dovuto uscire dal campo da gioco. Adesso non possiamo fare altro che attendere gli esami strumentali di rito. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Cambio totale in attacco? Ecco tutti i dettagli <<<