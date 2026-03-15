News Udinese – Torna Solet dal primo minuto? Tutti i dettagli

Quando torna Oumar Solet sul campo da gioco con la maglia dell'Udinese? Ieri c'è stata la convocazione, ma mister Kosta Runjaic ha preferito non rischiare le giocate del difensore centrale. Una decisione saggia da parte del team, vista e considerata una possibile ricaduta che avrebbe sicuramente fatto male.

Adesso, però, c'è da capire quando arriverà il momento di vederlo sul campo da gioco e quando ci sarà il ritorno di un calciatore così importante. La sensazione è che venerdì prossimo al Ferraris di Genova potrebbe esserci spazio, c'è solo da capire se dal primo minuto. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo ha scelto, ecco il primo addio di giugno <<<