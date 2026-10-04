Tra le buone notizie arrivate durante la sosta c’è sicuramente il recupero di Oumar Solet. Il difensore francese ha superato il problema al muscolo pettineo della gamba sinistra che lo aveva costretto a fermarsi dopo la gara contro la Lazio e ha già riassaporato il campo nell’amichevole disputata dall’Udinese a Stettino.

Solet, rientro completato

Dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo, Solet ha disputato circa mezz’ora contro il Pogon, un passaggio importante nel percorso di recupero. Il test ha permesso al difensore di ritrovare ritmo e minutaggio dopo lo stop.

Già prima dell’amichevole, lo stesso Solet aveva spiegato di essere tornato ad allenarsi con la squadra e di sentirsi pronto a tornare a disposizione.

Un recupero importante per Runjaic

Il ritorno del francese rappresenta una pedina in più per Kosta Runjaic, soprattutto considerando le difficoltà attraversate dalla difesa nelle ultime gare. Solet aveva saltato le sfide contro Inter e Cagliari proprio a causa dell’infortunio.

Ora l’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato. L’Udinese tornerà in campo lunedì 12 ottobre contro il Torino, prima tappa di un ottobre particolarmente intenso.

Il recupero di Solet, insieme a quello degli altri giocatori rientrati dall’infermeria, può quindi offrire a Runjaic nuove soluzioni per affrontare la seconda parte del mese.