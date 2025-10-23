Udinese – Lucca è nei guai! I tempi della squalifica in Champions

Ciò significa che potrebbe saltare sia la sfida del 4 novembre con l’Eintracht Francoforte sia la successiva del 25 novembre con il Qarabag , entrambe in programma al Maradona. Tutto dipenderà da cosa metterà a referto il signor Daniel Siebert , l’arbitro tedesco della sezione di Berlino che martedì l’ha espulso con rosso diretto al 31’ del secondo tempo, per comportamento irriguardoso. Il punto focale è proprio questo. Dovrà essere risolto l’equivoco del gesto di Lucca di toccarsi il capo con le dita per sottolineare il tocco di testa del suo avversario. In quel caso la squalifica potrebbe anche ridursi a una sola giornata; altrimenti, incasserà il massimo della pena sportiva.

Nella foga del momento, Siebert ha ritenuto irriguardoso e offensivo il gesto del centravanti del Napoli, nonostante sia Lucca sia il capitano Di Lorenzo si siano affrettati a spiegargli la natura e il significato di quella mimica.