Una sfida fondamentale per l'Udinese che si è conclusa con tre punti e il club che si avvicina sempre di più all'obiettivo finale dei cinquanta punti, oltre che la parte sinistra della classifica. Nel frattempo ha parlato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra nel corso dell'ultimo mese, stiamo parlando di Kingsley Ehizibue. Ecco le sue parole: "Friuli 1976, la gente come noi non molla mai". Queste le parole del difensore laterale che ha grande voglia di continuare a fare la differenza ed andiamo a vedere nel dettaglio quella che è stata la sua prova proprio questo sabato pomeriggio. Una partita da assoluto protagonista.

Le dichiarazioni di Ehizibue

Ehizibue e Miranda

69 minuti giocati prima di dare spazio ad Oier Zarraga, ma una partita che vede un passaggio chiave oltre 20 passaggi giusti su 23 tentati. 9 passaggi su 12 nella metà campo avversaria e 3 su 4 lanci lunghi portati a referto. Una sfida che fa capire quanto voglia continuare a mettersi in mostra e dare una mano ai bianconeri non solo in questo finale di stagione, ma probabilmente anche in futuro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match di ieri. Le pagelle di Udinese-Torino <<<