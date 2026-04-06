Udinese-Como | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende

Il Como e l'Udinese continuano a dire la loro sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i voti assegnati oltre il top e flop

IL TOP

Un Como che non riesce ad accendersi e di conseguenza va dato un premio a tutto un reparto che ha fatto decisamente bene. La difesa bianconera va premiata a partire da Maduka Okoye che ha refertato un grande intervento su Douvikas. Allo stesso tempo ottima difesa di Kristensen, Kabasele e soprattutto Solet.