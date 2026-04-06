La sfida tra l'Udinese ed il Como arriva al termine dopo novanta minuti di pura passione sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop.
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Udinese-Como | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende
Il Como e l'Udinese continuano a dire la loro sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i voti assegnati oltre il top e flop
IL TOP—
Un Como che non riesce ad accendersi e di conseguenza va dato un premio a tutto un reparto che ha fatto decisamente bene. La difesa bianconera va premiata a partire da Maduka Okoye che ha refertato un grande intervento su Douvikas. Allo stesso tempo ottima difesa di Kristensen, Kabasele e soprattutto Solet.
IL FLOP—
La zona offensiva non rende al top, complice anche diversi calciatori al di fuori del loro ruolo. Atta e Zaniolo in ombra soprattutto per quello a cui ci hanno abituato nel corso di quest'annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime e tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti. Le pagelle di Udinese-Como <<<
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