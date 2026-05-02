Il Torino e l'Udinese si sono affrontate nel corso dell'ultimo match di campionato. Ecco tutti i dettagli e i fischi di Mucera
Una sfida decisamente importante tra l'Udinese e il Torino di Roberto D'Aversa. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con i fischi più discussi nel corso di questi novanta minuti.
Il primo tempoLa prima frazione di gioco non offre particolare spunti e di conseguenza termina senza cartellini gialli, ma con il gol convalidato in maniera più che corretta.
Il secondo tempoUn solo minuto dall'inizio della ripresa ed arriva l'ammonizione per Christian Kabasele. Scelta corretta da parte del direttore di gara Mucera. Dopo altri due giri di lancette tocca il giallo a Obrador, anche in questo caso scelta corretta.
Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Torino <<<
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