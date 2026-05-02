Il Torino e l'Udinese si sono affrontate nel corso dell'ultimo match di campionato. Ecco tutti i dettagli e i fischi di Mucera

Lorenzo Focolari
- Udine

Una sfida decisamente importante tra l'Udinese e il Torino di Roberto D'Aversa. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con i fischi più discussi nel corso di questi novanta minuti.

fischietto

Il primo tempo

La prima frazione di gioco non offre particolare spunti e di conseguenza termina senza cartellini gialli, ma con il gol convalidato in maniera più che corretta.

Il secondo tempo

Un solo minuto dall'inizio della ripresa ed arriva l'ammonizione per Christian Kabasele. Scelta corretta da parte del direttore di gara Mucera. Dopo altri due giri di lancette tocca il giallo a Obrador, anche in questo caso scelta corretta.

Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Torino <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti