Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Kosta Runjaic ha scelto il proprio undici per affrontare i granata di Abate, affidandosi a Zarraga in mezzo al campo e a Unai Gomez come riferimento offensivo. In difesa spazio ad Abankwah, Solet ed Ebosse.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Unai Gomez. Allenatore: Runjaic.

Le scelte di Runjaic per la trasferta

Il tecnico bianconero conferma il 3-4-2-1 e affida a Zarraga il compito di affiancare Karlstrom nella zona centrale del campo. Alle spalle di Unai Gomez agiranno Ekkelenkamp e Chakvetadze, chiamati a sostenere la manovra offensiva e a creare occasioni per il compagno.

Nel reparto arretrato, Abankwah, Solet ed Ebosse avranno il compito di proteggere Okoye, mentre Vojvoda e Kamara presidieranno le corsie esterne. David Alaba non parte titolare, così come Davis, che Runjaic aveva indicato come giocatore da gestire attentamente dopo il recente problema fisico.

Il Torino risponde con Adams e Simeone

Abate schiera il Torino con il 3-4-1-2, affidando a Oristanio il ruolo di trequartista alle spalle della coppia composta da Adams e Simeone. A centrocampo spazio a Bragança e Mandragora, con Belghali e Cacciamani sulle fasce.

Per l’Udinese la sfida rappresenta un’occasione importante per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e tornare a fare punti in campionato. I bianconeri cercano una prestazione convincente per cambiare passo e ripartire dopo un avvio complicato.