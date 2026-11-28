L’Udinese si prepara alla sfida con la Fiorentina puntando anche sulla ritrovata centralità di Nicolò Zaniolo. Il numero 10 bianconero è stato uno dei protagonisti del pareggio conquistato a Bologna, dove ha firmato la rete dell’1-1 e offerto una prestazione importante per partecipazione e sacrificio. La sua condizione è in crescita e Paolo Zanetti conta anche sul suo contributo per cercare una vittoria che manca da agosto.

I numeri recenti confermano il momento positivo dell’attaccante: Zaniolo ha realizzato due gol nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 28. Un dato che racconta il cambiamento vissuto dal giocatore e la fiducia ritrovata dopo un periodo nel quale non era riuscito a incidere con continuità.

Contro la Fiorentina una motivazione in più

La partita di domenica avrà un significato particolare anche per il passato del giocatore. Zaniolo ha vestito la maglia viola nella seconda parte della stagione 2024/25, disputando 13 incontri con la Fiorentina, oltre ad aver trascorso diversi anni nel settore giovanile del club toscano.

Con l'Udinese non è ancora riuscito a segnare contro i viola, ma in passato aveva già trovato la via della rete in due occasioni quando giocava nella Roma. Al Bluenergy Stadium avrà quindi l'opportunità di lasciare il segno anche con la maglia bianconera.

L'assenza di Keinan Davis rende ancora più importante il suo apporto offensivo. Zanetti ha ribadito di non voler costruire una squadra dipendente da un singolo elemento e sta lavorando su soluzioni alternative. Zaniolo, insieme a Jurgen Ekkelenkamp, è chiamato a garantire presenza e pericolosità negli ultimi metri.

Per l'Udinese sarà una partita delicata, ma anche un'occasione per confermare i segnali arrivati dal Dall'Ara. Ritrovare il successo davanti al proprio pubblico darebbe una svolta al percorso della squadra e permetterebbe a Zanetti di presentarsi nel migliore dei modi al Bluenergy Stadium.