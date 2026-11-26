La preparazione dell’Udinese in vista della sfida con la Fiorentina prosegue con un'attenzione particolare alle condizioni fisiche della rosa. Paolo Zanetti sta cercando di consolidare il lavoro avviato nelle prime settimane sulla panchina bianconera, ma deve fare i conti con alcune assenze che limitano le possibilità di scelta. La situazione riguarda soprattutto il reparto offensivo e la difesa, due settori nei quali la disponibilità di tutti gli elementi potrebbe fare la differenza.

Davis, Bertola e Gueye: il quadro degli indisponibili

Il punto interrogativo principale riguarda ancora Keinan Davis. L’attaccante inglese è alle prese con problemi muscolari e il suo impiego contro la Fiorentina resta in dubbio. Lo staff non vuole accelerare i tempi dopo la ricaduta accusata nelle scorse settimane: l'obiettivo è recuperarlo senza correre il rischio di una nuova interruzione.

Più lunghi, invece, i tempi per Nicolò Bertola, fermato da una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il suo possibile rientro è previsto nella seconda metà di dicembre. Anche Idrissa Gueye è indisponibile: dopo l’intervento alla caviglia destra, il ritorno in campo viene indicato per gennaio 2027.

Zanoli è tornato a disposizione: nuove alternative per Zanetti

Tra le indicazioni positive c’è il rientro di Alessandro Zanoli, anche se il giocatore non ha ancora raggiunto la condizione migliore. Lo stesso Zanetti aveva spiegato prima della partita contro il Bologna che l’esterno era a disposizione, ma ancora a mezzo servizio. La sua dinamicità può comunque rappresentare una risorsa importante per il tecnico.

La gestione dei recuperi sarà uno degli aspetti da seguire nei prossimi giorni. L’Udinese ha bisogno di ritrovare progressivamente tutti i propri effettivi per affrontare al meglio il calendario, a cominciare dalla partita di domenica. Contro la Fiorentina, Zanetti cercherà di dare continuità alla risposta mostrata al Dall’Ara, con la consapevolezza che una rosa più completa offrirebbe maggiori soluzioni.