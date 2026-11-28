L’Udinese si prepara a tornare in campo davanti ai propri tifosi. Domenica 29 novembre i bianconeri ospiteranno la Fiorentina al Bluenergy Stadium, in una partita importante per il percorso di entrambe le squadre nella tredicesima giornata di Serie A. Paolo Zanetti cerca la prima vittoria casalinga della sua gestione, mentre i viola vogliono riscattare le difficoltà delle ultime settimane.

Per chi non sarà presente sugli spalti, sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per non perdere la sfida.

Udinese-Fiorentina, data e orario della partita

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio è fissato per. La gara si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine e sarà valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.La partita sarà trasmessa in esclusiva su. Per seguirla in televisione sarà possibile utilizzare l'app DAZN sulle Smart TV compatibili oppure accedere al servizio attraverso i dispositivi supportati.

La gara sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione e il sito ufficiale di DAZN, utilizzando le proprie credenziali di accesso. Gli abbonati che dispongono del canale DAZN previsto dal proprio pacchetto Sky potranno inoltre verificare la disponibilità della diretta attraverso il decoder.

Il programma della partita: