Paolo Zanetti si prepara al debutto casalingo sulla panchina dell’Udinese. Domenica al Bluenergy Stadium arriva la Fiorentina e l’allenatore bianconero vuole dare continuità al pareggio conquistato a Bologna, andando alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha affrontato diversi temi: dall’atteggiamento della squadra alle possibili scelte di formazione, passando per le condizioni dei singoli e il lavoro necessario per uscire dal momento difficile.

Il rapporto con i tifosi e la reazione dopo Bologna

Devo ringraziare i tifosi che hanno capito che la squadra ha dato tutto. È stato un pareggio, niente di che. Ma tutto l’ambiente dimostra di starci vicino e per noi questo è fondamentale. Sta a noi trascinarli. In questa settimana abbiamo lavorato come al solito, con attenzione all’atteggiamento. È importante soffrire tutti assieme: l’energia che sentivo dalla panchina è diversa da quella che c’era a Venezia. Adesso abbiamo una partita in casa, che per me sono diverse dalle altre. Qui dobbiamo costruire quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Abbiamo l’opportunità di dimostrare che non è stato un caso il punto di Bologna: l’obiettivo di domenica è la continuità di prestazione».

Le scelte di formazione e le condizioni dei singoli

Non si stravolge nulla. Davis per noi è fondamentale, ma non dobbiamo dipendere da lui. Dobbiamo sopperire alle assenze da squadra. Ci sono giocatori che finora hanno giocato poco, i giovani che abbiamo sono potenzialmente più forti dei titolari che ci sono. Hanno davanti a sé una strada interessante. Ma lo devono dimostrare sul campo. La partita è difficilissima, la Fiorentina è squadra di grande qualità. Dobbiamo scendere in campo con la stessa umiltà della scorsa settimana e sfruttare il fattore campo».

Sulla possibilità che la squadra sia ancora condizionata da un pizzico di presunzione:

A volte sì, un pizzico, ma non è voluta. È una condizione generale figlia di altre situazioni. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e pedalare. Questa deve essere la nostra base. C’è modo e modo di vincere o perdere le partite, stando sempre un tipo di identità. Vedo la predisposizione totale da parte dei ragazzi. Vedo tanta energia e questo mi lascia ben sperare».

Su Abankwah e la possibilità di riproporlo sulla fascia destra o in mediana:

Sì, lui è un giocatore di assoluto livello e un grandissimo lavoratore. Può giocare in diversi ruoli. Ora ci sono diverse situazioni da vedere. Ora in campo va chi sta meglio. Il grande miglioramento è stato anche che la squadra ha retto fino alla fine, siamo rimasti dentro alla partita fino alla fine. Bisogna sempre cercare di avere sempre giocatori che reggano il ritmo. Abankwah è uno di questi».

Su David Alaba, invece, Zanetti ha spiegato le difficoltà legate alla sua collocazione tattica:

Capire dove utilizzare Alaba non è semplice, può fare tutti i ruoli dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista fisico, va messo dove può fare meglio. È troppo importante avere i doppi ruoli, competizione, poter scegliere. Questa squadra al completo è una squadra, altrimenti è diverso. Alaba può giocare anche mediano. Può fare anche il trequartista. Ma deve essere al top, saper reggere corse indietro».

Il piano gara, la condizione fisica e i protagonisti di Bologna

Sulla strategia preparata per affrontare la Fiorentina:

Abbiamo studiato la partita, un piano gara ben chiaro. Ma non lo dico. Siamo pronti, secondo me. Sicuramente siamo vogliosi. L’importante è che non brucino tutto adesso».

Il tecnico ha poi individuato nella concentrazione e nell'identità collettiva gli aspetti fondamentali per affrontare i viola:

La Fiorentina è sempre temibile, ma il nostro più grande nemico siamo noi stessi e quello che vogliamo essere. Siamo super vulnerabili se non abbiamo tutti i parametri giusti. Concentriamoci molto su di noi: il centro è rivolto verso di noi, avere le idee chiare. Sui singoli dico solo che ci sono delle situazioni da valutare, spero che sarà così ancora per poco, quando ci assestiamo come metodologia. Il concetto di squadra viene prima di tutto».

Sulla condizione atletica e sulle difficoltà incontrate nella prima parte della stagione:

Non lo so e non è giusto parlare del passato. Io ho il mio modo di valutare anche i parametri fisici: ho uno staff gigantesco, stiamo cercando assieme di trovare una chiave. Non mi interessa il motivo, voglio trovare la soluzione. Penso che la condizione fisica vada di pari passo con quella mentale. C’è un insieme di cose che bisogna assolutamente migliorare. Ho già visto miglioramenti: con il lavoro si mettono a posto le cose. Sono un po’ più nervoso per gli infortuni. Questa cosa va migliorata, ma vedo margine».

Infine, un passaggio su Zaniolo, Lovric e Okoye, protagonisti di una prestazione positiva a Bologna:

Sono contento per loro, il mio compito è portare tutti al loro livello. Questi sono giocatori che hanno avuto cose particolari, ma in squadra ce ne sono altri che hanno bisogno di una mano. Bisogna ritagliarsi del tempo con chi vuole migliorare. Con questi c’è sempre margine di miglioramento. Loro tre stanno rispondendo subito. Non avevo alcun dubbio su Lovric, che già conoscevo; Zaniolo deve continuare a giocare a pallone e divertirsi; e Okoye sta rientrando nei ranghi e deve tornare ad essere un punto di forza. A me interessa mettere in campo la squadra migliore».