Il pareggio di Bologna ha rappresentato un primo segnale di reazione per l’Udinese. Adesso, però, serve dare continuità ai risultati e provare a conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico. In vista della partita contro la Fiorentina, in programma domenica al Bluenergy Stadium, arriva un messaggio forte dalla Curva Nord, che attraverso i propri canali social ha invitato tutta la tifoseria a stringersi attorno alla squadra.

L’obiettivo è trasformare lo stadio Friuli in una spinta per i bianconeri, accompagnando il gruppo di Paolo Zanetti in una partita importante per il percorso di risalita. Il comunicato richiama all'unità tra squadra e sostenitori, chiedendo novanta minuti di partecipazione e sostegno senza interruzioni.

Il comunicato della Curva Nord: “Tutti uniti per la risalita”

“A Bologna è stata tracciata la strada! Ora continuiamo a percorrerla insieme. Domenica allo stadio Friuli arriva la Fiorentina – PRENDIAMOLI!!! VOGLIAMO I TRE PUNTI”

E’ un messaggio chiaro quello che la CURVA NORD pubblica sui social, un modo per chiamare ancora a raccolta la tifoseria bianconera: tutti uniti per la risalita.

“La squadra e il popolo friulano devono essere una cosa sola. Novanta minuti di passione, di sostegno incessante, di lotta su ogni pallone. Riempiamo il Friuli, facciamo sentire la nostra voce e trasciniamo i nostri colori alla vittoria! UN SOLO POPOLO. UNA SOLA FEDE. UN SOLO OBIETTIVO: VINCERE” conclude il comunicato firmato Curva Nord Udinese 1896.