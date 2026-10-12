Dopo tre sconfitte consecutive, l’Udinese è chiamata a dare una risposta sul campo. La trasferta contro il Torino rappresenta un passaggio importante per la squadra di Kosta Runjaic, che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime giornate e ritrovare fiducia. La gara di questa sera può offrire ai bianconeri l’occasione per ripartire, ma servirà una prestazione diversa sotto diversi aspetti.

Gli episodi hanno pesato nelle ultime partite

Le sconfitte contro Lazio, Inter e Cagliari hanno lasciato in evidenza alcuni problemi che l’Udinese dovrà provare a correggere. In più di un’occasione i friulani sono riusciti a costruire situazioni interessanti, senza però mantenere lo stesso livello di attenzione per tutta la partita.

Contro il Cagliari, in particolare, un errore difensivo ha contribuito a determinare il risultato. Un episodio che ha aumentato il rammarico per una gara nella quale la squadra aveva avuto anche la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Runjaic punta sulla reazione del gruppo

Il tecnico bianconero ha ribadito in conferenza stampa la propria fiducia nelle qualità della rosa. L’obiettivo è trasformare questa convinzione in una prestazione concreta, evitando di ripetere gli errori che hanno condizionato l’inizio di stagione.

La sosta ha permesso di recuperare alcuni giocatori e di lavorare sugli aspetti tattici. Restano le assenze di Nicolò Zaniolo e Idrissa Gueye, mentre Keinan Davis e David Alaba dovranno essere gestiti con attenzione per non correre rischi sul piano fisico.

Contro il Torino servono equilibrio e personalità

La formazione granata rappresenta un avversario da affrontare con attenzione, soprattutto sul piano fisico e nell’intensità dei duelli. L’Udinese dovrà cercare di mantenere compattezza tra i reparti, limitare le occasioni concesse e sfruttare meglio quelle costruite in fase offensiva.

Anche la gestione dei secondi tempi sarà importante: nelle ultime uscite i bianconeri hanno mostrato difficoltà nel mantenere continuità dopo l’intervallo. Evitare cali di concentrazione potrebbe fare la differenza in una partita che si preannuncia combattuta.

Una vittoria per cambiare il momento

La sfida contro il Torino mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre, ferme a quota quattro in classifica prima del turno. Per l’Udinese, però, il valore della partita va oltre il risultato immediato: interrompere la serie negativa permetterebbe di affrontare con maggiore fiducia il successivo impegno casalingo contro il Lecce.

Runjaic vuole una squadra più attenta, concreta e capace di restare dentro la partita fino all’ultimo minuto. La risposta definitiva arriverà dal campo, dove i friulani cercheranno di dimostrare di poter invertire la rotta.