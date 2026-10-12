È arrivato il giorno di Torino-Udinese. I bianconeri scenderanno in campo questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sesta giornata di Serie A, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa e ritrovare punti dopo tre sconfitte consecutive. Kosta Runjaic ha presentato la gara in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni dei giocatori e sulle possibili soluzioni a disposizione.

Alaba, esperienza e leadership per la difesa

Il nome più atteso è quello di David Alaba, arrivato a Udine per aggiungere qualità ed esperienza internazionale al reparto arretrato. Runjaic ha apprezzato il suo rapido inserimento nel gruppo e la capacità di contribuire all’organizzazione della squadra.

L’allenatore ha però invitato alla prudenza: il difensore non disputa una partita ufficiale da diversi mesi e dovrà essere gestito con attenzione. Alaba può ricoprire più posizioni nella difesa a tre e rappresenta una risorsa importante per il prosieguo della stagione.

Davis verso il Torino, ma attenzione al minutaggio

Tra le questioni da monitorare c’è anche Keinan Davis, tornato ad allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni. L’attaccante inglese è importante per il peso che può garantire in avanti, ma non ha ancora nelle gambe tutti i novanta minuti.

Runjaic vuole evitare rischi inutili dopo il nuovo stop di Nicolò Zaniolo. Per questo motivo, l’impiego di Davis sarà valutato con attenzione, considerando le condizioni fisiche e l’andamento della partita.

Le alternative per cambiare passo

Le assenze di Zaniolo e Gueye riducono le possibilità a disposizione del tecnico, ma il ritorno di alcuni giocatori amplia le alternative. Tra i profili osservati ci sono Unai Gomez, Lazar Jovanovic e Sandi Lovric, che ha ritrovato fiducia durante gli impegni con la Slovenia.

Il tecnico ha ribadito di credere nella qualità della squadra e nella possibilità di ottenere risultati migliori rispetto a quelli raccolti finora. La priorità sarà però riuscire a esprimere una prestazione completa, limitando gli errori e mantenendo concentrazione per tutta la gara.

Torino-Udinese, obiettivo tre punti

La partita di questa sera mette di fronte due squadre appaiate a quota quattro punti. Per i friulani si tratta di un’occasione importante per cambiare direzione dopo un avvio di campionato complicato.

Runjaic ha espresso chiaramente la propria ambizione: andare a Torino per vincere. Ora toccherà al campo stabilire se i bianconeri riusciranno a trasformare la fiducia della vigilia in una prestazione concreta.