Kosta Runjaic è pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali. Alla vigilia della trasferta contro il Torino, il tecnico dell’Udinese ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi sui recuperi, sull’inserimento di David Alaba e sulle possibili soluzioni a disposizione per la sfida contro i granata. Non manca la fiducia nelle possibilità dei bianconeri, reduci da tre sconfitte consecutive e desiderosi di cambiare passo.

Runjaic sulla sosta: “Abbiamo recuperato diversi giocatori”

L’allenatore ha spiegato che la pausa è arrivata in un momento particolare, dopo la sconfitta contro il Cagliari e un lungo periodo senza partite ufficiali. Il gruppo rimasto a Udine ha potuto lavorare e recuperare alcuni elementi importanti, tra cui Arizala, Palma e Zanoli, che ora dovranno ritrovare gradualmente il ritmo partita.

Runjaic ha espresso soddisfazione anche per il ritorno dei nazionali, che hanno accumulato minuti con le rispettive selezioni senza riportare nuovi problemi fisici. Diverso il discorso per Nicolò Zaniolo, il cui infortunio rappresenta una nota negativa, insieme allo stop di Idrissa Gueye. Il tecnico ha sottolineato la necessità di gestire con attenzione il recupero degli indisponibili e di ridurre il rischio di ulteriori ricadute.

Positivo anche il bilancio dell’amichevole disputata in Polonia, utile per portare avanti il programma di lavoro durante la pausa.

Alaba ha già conquistato Runjaic: “Ha classe e leadership”

Uno dei temi centrali della conferenza è stato l’arrivo di David Alaba. Il tecnico si è detto molto soddisfatto dell’inserimento del difensore austriaco, che si è ambientato rapidamente e ha già mostrato le proprie qualità durante gli allenamenti.

Runjaic ha spiegato che inizialmente pensa di utilizzarlo come centrale in una difesa a tre, sia nella posizione centrale sia sul centrosinistra. Alaba offre sicurezza nel possesso, verticalità nella costruzione e capacità di organizzare il reparto: caratteristiche che, secondo l’allenatore, sono mancate in alcune fasi delle prime giornate.

Il suo mancino rappresenta inoltre un’opzione tattica importante. Il tecnico ha apprezzato fin da subito la disciplina e la personalità del nuovo arrivato, ma il prossimo passaggio sarà verificarne la condizione in partita.

Davis non ha ancora 90 minuti: “Dobbiamo gestirlo”

Tra le notizie positive c’è il ritorno di Keinan Davis in gruppo. L’attaccante ha partecipato agli ultimi due allenamenti e ha confermato quanto possa essere importante per l’Udinese, ma non è ancora pronto a sostenere l’intera gara.

Runjaic ha chiarito che sia Davis sia Alaba dovranno essere impiegati con attenzione, evitando di forzare i tempi e puntando ad averli a disposizione per tutta la stagione. L’esperienza dell’infortunio di Zaniolo impone prudenza nella gestione dei rientri.

Nonostante le difficoltà incontrate finora e i pochi punti raccolti, il tecnico ritiene che la squadra abbia le qualità per ottenere risultati migliori. La fiducia non manca e l’obiettivo per la trasferta piemontese è esplicito: andare a Torino per conquistare la vittoria.

Palma e Alaba, un’occasione di crescita per i giovani

Runjaic si è soffermato anche su Matteo Palma, tornato a disposizione dopo il problema fisico. Per il giovane difensore sarà importante raggiungere una condizione adeguata alle esigenze della Serie A e accumulare minuti senza essere caricato di aspettative eccessive.

L’allenatore ha evidenziato il valore dei giocatori esperti come Alaba, Kabasele e Solet nel percorso di crescita dei più giovani. Il confronto quotidiano in allenamento può aiutarli a migliorare, anche se ognuno deve sviluppare le proprie caratteristiche e il proprio modo di interpretare il ruolo.

Il tecnico si è detto fiducioso sul ritorno di Palma in campo, ribadendo però che la priorità è far funzionare la squadra nel suo insieme. La responsabilità del percorso, ha sottolineato, ricade innanzitutto su di lui.

Jovanovic convocato per Torino: “Ha talento e qualità”

Tra i giovani che possono trovare spazio c’è anche Lazar Jovanovic. Runjaic ha confermato che l’attaccante sarà con il gruppo nella trasferta contro il Torino e ha valutato positivamente il lavoro svolto durante la sosta.

Il serbo è un giocatore tecnico e rapido con la palla, dotato di un buon mancino e capace di creare pericoli. Secondo l’allenatore, avrebbe potuto essere utile anche nella partita contro il Cagliari, ma sta dimostrando le proprie qualità soprattutto in allenamento.

Resta da migliorare il contributo nella fase difensiva. Runjaic ha comunque invitato a non caricare i giovani di eccessiva pressione: per crescere e interpretare al meglio il proprio ruolo serve tempo, accompagnato dal lavoro quotidiano. L’Udinese ha puntato su Jovanovic per il suo talento e il tecnico è convinto che possa progredire ulteriormente.

Lovric può giocare contro il Torino

Infine, Runjaic ha parlato di Sandi Lovric, reduce dagli impegni con la Slovenia, durante i quali ha trovato anche il gol. Il centrocampista potrebbe beneficiare della fiducia acquisita in Nazionale e si candida per un posto nella gara contro i granata.

L’allenatore ha ricordato che l’Udinese gioca con il 3-4-3 e due mediani, un assetto che lascia aperte diverse possibilità a centrocampo. Lovric ha dato risposte positive durante gli allenamenti e può quindi essere una soluzione concreta per la partita.

Le indicazioni definitive arriveranno con la formazione ufficiale, ma Runjaic ha lasciato intendere di avere più alternative a disposizione. Ora la parola passa al campo: l’Udinese cerca a Torino una vittoria per interrompere la serie negativa e ripartire con fiducia.