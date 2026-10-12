Per l’Udinese sta per iniziare una fase importante della stagione. La trasferta contro il Torino apre un ciclo di partite ravvicinate che metterà alla prova la profondità della rosa e la capacità di Kosta Runjaic di gestire le energie dei suoi giocatori. Dopo la lunga sosta per le Nazionali, i friulani dovranno ritrovare ritmo e continuità in un calendario che non concederà molto tempo per recuperare.

Lecce e Milan, due appuntamenti al Bluenergy Stadium

Dopo la gara di Torino, l’Udinese tornerà davanti al proprio pubblico domenica 18 ottobre alle 12.30 per affrontare il Lecce. Una partita importante per cercare punti e dare continuità al lavoro svolto durante la pausa.

Il calendario proporrà poi un’altra sfida casalinga di grande interesse: domenica 25 ottobre alle 20.45 arriverà il Milan. Due incontri al Bluenergy Stadium che offriranno ai bianconeri la possibilità di sfruttare il fattore campo, pur contro avversari con obiettivi e caratteristiche differenti.

Parma e Roma, una settimana senza pause

Il momento più impegnativo arriverà alla fine del mese. Mercoledì 28 ottobre l’Udinese sarà attesa dalla trasferta contro il Parma, con calcio d’inizio alle 18.30. Sabato 31 ottobre, invece, i friulani ospiteranno la Roma alle 18.00.

Saranno tre partite in sette giorni, un passaggio che richiederà attenzione nella gestione dei carichi e nella scelta degli interpreti. Le alternative a disposizione di Runjaic potranno diventare determinanti, soprattutto per chi avrà bisogno di recuperare energie tra un impegno e l’altro.

Runjaic cerca risposte da tutta la rosa

Il calendario fitto rende ancora più importante il recupero degli indisponibili e l’inserimento dei nuovi arrivati. David Alaba può aggiungere esperienza alla difesa, mentre il rientro graduale di giocatori come Davis e Palma potrebbe ampliare le possibilità del tecnico.

La priorità resta però affrontare una partita alla volta, a partire dal Torino. Dopo le tre sconfitte consecutive, l’Udinese ha bisogno di ritrovare fiducia e punti: il modo in cui affronterà questo ciclo potrà dare indicazioni importanti sul percorso della squadra nella stagione.