L’estate di Nicolò Zaniolo è stata caratterizzata da numerose indiscrezioni di mercato e dall’interesse di diverse società di Serie A. In un’intervista rilasciata a Calciomercato e Goal, il giocatore ha ripercorso quei giorni, chiarendo la propria posizione e spiegando perché la sua priorità sia sempre stata quella di proseguire l’avventura con l’Udinese.

Zaniolo e l’estate di mercato: “Volevo rimanere qui”

L’attaccante bianconero ha raccontato di aver vissuto mesi particolarmente intensi, durante i quali le voci sul suo futuro lo hanno portato a riflettere sulle proprie priorità. Nonostante l’interesse di altre squadre, la sua intenzione era continuare a vestire la maglia friulana.

“È stata un’estate movimentata, che mi ha portato a riflettere e a capire ancora meglio ciò che desideravo. La mia idea è sempre stata quella di restare qui, perché a Udine mi sono trovato davvero bene”, ha spiegato Zaniolo.

Parole che chiariscono la posizione del giocatore dopo le indiscrezioni circolate durante il mercato, con il Milan tra i club accostati al suo nome.

Il legame con l’Udinese: “Per me è una famiglia”

Nel corso dell’intervista, Zaniolo ha evidenziato soprattutto il rapporto costruito con la società friulana. L’attaccante ha riconosciuto il sostegno ricevuto e il modo in cui il club lo ha accolto, sottolineando il valore umano del legame instaurato con l’ambiente bianconero.

“Considero l’Udinese una famiglia: mi ha accolto, mi è stata vicina e mi ha aiutato in ogni momento. Per questo provo un forte senso di appartenenza e sono riconoscente alla società”, ha dichiarato il giocatore.

Un rapporto che, secondo Zaniolo, ha avuto un peso importante nella scelta di continuare il proprio percorso a Udine, nonostante le attenzioni provenienti da altre realtà del campionato.

Milan e altre pretendenti: la scelta di Zaniolo

L’attaccante ha anche fatto riferimento alle dinamiche che accompagnano il mercato, spiegando come una buona stagione possa inevitabilmente attirare l’interesse di società più blasonate. Nel suo caso, però, il primo confronto da affrontare era quello con l’Udinese.

“Quando disputi una stagione positiva è normale che si parli di te e che arrivino accostamenti a club importanti. Io, però, volevo prima capire le intenzioni dell’Udinese. La società desiderava trattenermi e ora tocca a me dimostrare sul campo di meritare questa fiducia”, ha aggiunto Zaniolo.

L’attaccante ha confermato che ci sono stati contatti e una breve trattativa, conclusasi però con la permanenza in Friuli.

Ora la risposta deve arrivare dal campo

Chiarito il proprio futuro, Zaniolo guarda avanti con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra di Kosta Runjaic. Il legame con il club e la fiducia ricevuta rappresentano una responsabilità in più per il giocatore, chiamato a tradurre le parole in prestazioni.

L’infortunio muscolare che lo tiene attualmente ai box ha rallentato il suo percorso in questa fase della stagione, ma l’obiettivo resta tornare a disposizione e aiutare l’Udinese a ritrovare continuità. Il messaggio lanciato nell’intervista è chiaro: la scelta è stata fatta e adesso Zaniolo vuole ripagare la fiducia ricevuta in bianconero.