Tra le indicazioni interessanti emerse dalla trasferta di San Siro c’è anche la presenza dal primo minuto di Lennon Miller. Il centrocampista scozzese, è stato confermato da Kosta Runjaic nella formazione titolare contro l’Inter, in una sfida particolarmente impegnativa per la squadra bianconera.

Runjaic continua a puntare su Miller

La scelta di schierare Miller dall’inizio a San Siro rappresenta un altro segnale della fiducia che il tecnico ripone nel giovane centrocampista. In una partita contro una delle squadre più forti del campionato, Runjaic ha deciso di affidargli nuovamente un posto nel centrocampo bianconero.

Miller ha giocato fino al 73’, quando ha lasciato il posto a Chakvetadze.

Un percorso di crescita da seguire

Per l’Udinese il suo inserimento rappresenta un investimento importante anche in prospettiva. La stagione è ancora lunga e il centrocampo avrà bisogno di energie e alternative, soprattutto considerando il calendario e le numerose situazioni fisiche da gestire.

La gara contro l’Inter può quindi essere un altro tassello nel percorso di crescita del giovane scozzese, chiamato a confrontarsi sempre più spesso con avversari di alto livello.

Ora c’è il Cagliari

Il prossimo appuntamento sarà Udinese-Cagliari, sabato 19 settembre alle 15 al Bluenergy Stadium.

Dopo aver affrontato Inter e Lazio nelle ultime settimane, Miller potrebbe avere un'altra occasione importante per confermare la fiducia ricevuta da Runjaic e continuare il proprio percorso in maglia bianconera.