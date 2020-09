Udinese, AAA cercasi identità di squadra

Partita vivace, che ha testimoniato il progressivo miglioramento della condizione dell’Udinese. Bastano pochi minuti – anche meno- a De Paul per mettere in campo la sua classe. Peccato che sia destinato molto probabilmente verso altri lidi, visto che la differenza la fa, sempre (o quasi).

Ma il diez non basta, la difesa spallina va subito in affanno, eppure Lasagna non riesce a pungere e anzi arriva il gol di Dickmann che approfitta – con una certa fortuna – di un errore di concentrazione della difesa udinese: il difensore segna letteralmente per sbaglio cercando il controllo su un lancio lunghissimo di Valoti. Da parte friulana traversoni sparati in area…Pare un film già visto tante volte e una sofferenza per i bianconeri destinata a ripetersi in loop.

Nota Positiva? Forestieri, alla sua seconda uscita, dimostra di essere un giocatore interessante, che ha provato in più di un’occasione ad accendere la partita.

Alla fine però oggi si è vista tutta la precarietà del “progetto Udinese”… se ce ne fosse uno. I nuovi innesti (Molina e Owejan) hanno giustamente bisogno di ambientarsi. Il centrocampo in sbaraccamento disorienta. L’attacco è in cerca di identità.

E il campionato incombe.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (78’ Prodl), Samir; Molina (46’ Forestieri), De Paul (67’ Arslan), Walace (78’ Palumbo), Coulibaly, Ouwejan (67’ Nestorovski); Lasagna (67’ Zeegelaar), Okaka. A disposizione: Nicolas, Gasparini, Bajic, Micin, Ekong, Battistella, Cristo. Allenatore: Gotti

Spal (3-4-3): Berisha (80’ Thiam); Tomovic, Vicari, Okoli; Dickmann (61’ Sala), Valoti, Missiroli (61’ Sernicola), D’Alessandro (61’ Jankovic); Strefezza (61’ Esposito), Floccari (53’ Moro), Di Francesco (40’ Brignola). A disposizione: Tunjov, Spaltro, Moro, Raitanen. Allenatore: Marino

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Dellasanta e Nigri

Marcatori: 32’ Dickmann