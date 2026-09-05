La nuova stagione della Primavera dell'Udinese è pronta a cominciare. Oggi, sabato 5 settembre, i giovani bianconeri faranno il loro esordio nel campionato di Primavera 2 e il calendario ha riservato subito una curiosa coincidenza.

A sfidare la squadra di mister Gutierrez nella prima giornata sarà infatti il Padova, ovvero la stessa formazione affrontata dall'Udinese nell'ultima giornata dello scorso campionato.

Subito il Padova per i giovani bianconeri

L'Udinese Primavera riparte dunque dal Girone A di Primavera 2, categoria nella quale disputerà il secondo campionato consecutivo. La sfida contro il Padova rappresenterà il primo appuntamento ufficiale di campionato per Gutierrez e i suoi ragazzi.

Una coincidenza particolare, considerando che proprio contro i biancoscudati si era chiusa la precedente stagione. Ora le due squadre si ritrovano immediatamente di fronte, questa volta per dare il via al nuovo torneo.

Il bilancio della scorsa stagione

Nella passata stagione l'Udinese ha chiuso il Girone A all'undicesimo posto con 36 punti, centrando l'obiettivo di proseguire il proprio percorso in Primavera 2.

Stagione decisamente più complicata, invece, per il Padova. I biancoscudati hanno terminato il campionato all'ultimo posto con 25 punti, riuscendo però a conquistare la salvezza attraverso il play-out contro il Venezia, successivamente ripescato.

Udinese già avanti in Coppa Italia

Quello contro il Padova non sarà comunque il primo impegno ufficiale della stagione per la Primavera bianconera. Gutierrez e i suoi ragazzi hanno già debuttato in Coppa Italia Primavera.

Due weekend fa l'Udinese ha infatti superato il primo ostacolo della competizione, imponendosi con un netto 3-0 sulla Salernitana. Un successo che ha permesso alla squadra di iniziare con il piede giusto il nuovo percorso.

Ora l'attenzione si sposta sul campionato: contro il Padova arriva subito la prima occasione per capire a che punto sia la Primavera bianconera.