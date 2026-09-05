Buone notizie in casa Udinese in vista del posticipo contro la Lazio. Giorgi Chakvetadze è infatti pronto a tornare a disposizione di Kosta Runjaic dopo aver trascorso diverse settimane ai box a causa dell'infortunio rimediato durante la preparazione.

Il primo acquisto estivo dei bianconeri potrebbe quindi tornare a respirare aria di campo già in occasione della sfida contro i biancocelesti.

Chakvetadze torna in gruppo

Come riportato dal Messaggero Veneto, Chakvetadze prenderà parte alle prove tattiche pomeridiane in programma in vista della gara con la Lazio. Un passaggio importante per il centrocampista georgiano, che ha completato il proprio percorso di riabilitazione.

L'ex Watford era stato costretto a fermarsi a causa di una frattura del terzo metatarso del piede destro, un problema che gli ha impedito di essere a disposizione di Runjaic nelle prime partite della stagione.

Ora, però, il recupero è completato e il giocatore è pronto a rientrare gradualmente nel gruppo.

Possibile convocazione contro la Lazio

Il ritorno in allenamento apre concretamente alla possibilità di una convocazione per il posticipo. Runjaic potrà infatti valutare le condizioni di Chakvetadze e decidere se inserirlo nell'elenco dei disponibili per la sfida contro la Lazio.

Più difficile, almeno sulla carta, immaginare un impiego dal primo minuto. Il georgiano potrebbe però rappresentare un'opzione a gara in corso, qualora lo staff tecnico lo ritenesse pronto per un primo assaggio di partita.

Per l'Udinese si tratta di una notizia importante: Chakvetadze era stato scelto come primo rinforzo dell'estate e il suo rientro potrebbe offrire a Runjaic una nuova soluzione per aumentare qualità e imprevedibilità nella zona offensiva.