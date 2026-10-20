David Alaba prova a trasmettere fiducia all’ambiente bianconero dopo la notizia del suo infortunio. Il giocatore, che dovrà recuperare prima di poter tornare in campo, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dell’Udinese attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, invitando tutti a non perdere la speranza in un momento complicato per la squadra.

Alaba, il messaggio social dopo l’infortunio

“Torno subito. Riusciremo a ribaltare la situazione”.Sono queste le parole condivise da Alaba nella sua storia Instagram, un messaggio breve ma significativo, rivolto ai sostenitori bianconeri.

L’infortunio rappresenta un ostacolo nel percorso del giocatore, che dovrà concentrarsi sul recupero prima di poter tornare a disposizione. Nel frattempo, il suo pensiero è andato anche alla squadra e ai tifosi, che stanno vivendo una fase difficile.

Udinese, un messaggio di fiducia per ripartire

Con queste parole, Alaba ha voluto trasmettere positività e ribadire la fiducia nella possibilità di cambiare il corso della stagione. Un segnale rivolto a tutto l’ambiente friulano, chiamato a reagire alle difficoltà e a ritrovare risultati e continuità.

Adesso l’attenzione è rivolta al recupero dall’infortunio, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e contribuire alla ripartenza dell’Udinese.