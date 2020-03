NEWS UDINESE – L’ex capitano dell’Udinese agli inizio degli anni 2000, Valerio Bertotto, in questo momento così delicato per il Paese, ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram un momento del passato. In cui con la maglia bianconera, da buon difensore qual era, era intento nel fermare l’avversario Bobo Vieri: