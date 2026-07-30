Sembrava un’operazione ormai definita, ma al momento Simone Pafundi resta a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese. Il trequartista classe 2006 non è ancora legato al Catanzaro, nonostante negli ultimi giorni il club calabrese fosse sembrato vicino a chiudere la trattativa per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Come vi avevamo raccontato nei scorsi giorni, l’intesa di massima tra le parti era stata raggiunta anche sulla formula dell’operazione: il Catanzaro avrebbe avuto la possibilità di valorizzare il talento bianconero, mentre l’Udinese avrebbe mantenuto il controllo sul giocatore grazie a un controriscatto.

La società vuole valutarlo in queste settimane

Il club friulano sta valutando con attenzione il futuro di Pafundi e vuole concedere a mister Kosta Runjaic il tempo necessario per prendere una decisione definitiva sul suo possibile impiego nella rosa della prossima stagione.

L’Udinese vuole capire se il talento cresciuto nel proprio settore giovanile possa rappresentare una risorsa già per la Serie A oppure se sia più utile un’esperienza lontano da Udine per trovare continuità e minuti.

Il Catanzaro rimane in attesa

Il Catanzaro resta interessato e continua ad aspettare. La destinazione sarebbe gradita anche al giocatore, che avrebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità e completare il proprio percorso di crescita.

Ora, però, la decisione è nelle mani dell’Udinese. Prima di dare il via libera alla partenza, il club bianconero vuole valutare attentamente quale sia la scelta migliore.