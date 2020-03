Udinese – Cjarlins Muzane 13-1

DINESE – CJARLINS MUZANE 13-1 (pt 1-1)

Marcatori: primo tempo 18′ Teodorczyk (U), 29′ Bolt (C). Ripresa: 2′, 12′, 33′, 43′ Teodorczyk (U); 10′, 16′, 26′ rig., 39′ De Paul (U), 18′, 28′, 31′ Nestorovski (U); 19′ Walace (U).



UDINESE (3-5-2): Musso (1′ st Nicolas); De Maio (1′ st Becao), Ekong (1′ st Nuytinck), Samir; Zeegelaar, Fofana (1′ st De Paul), Walace, Mandragora (1′ st Jajalo), Sema (1′ st Larsen); Okaka (1′ st Nestorovski), Teodorczyk. All. Gotti

CJARLINS MUZANE (4-1-4-1): Calligaro (15′ st’ Moro); Ndoj (15′ st Massaro), Tobanelli (15′ st Malaroda), Tonizzo (15′ st Cignola), Facchinutti (15′ st Bolzonella); Buratto (15′ st Buso); Bussi (15′ st Burba), Dussi (15′ st Zanutta), Lugnan (15′ st Turcehtti), Bolt (22′ st Calliku); Pez (15′ st Tirelli). All. Moras

Arbitro: Marini

Assistenti: Lazzaroni, Miniutti

L’Udinese supera per 13-1 il Cjarlins Muzane nel test amichevole di oggi pomeriggio al Bruseschi. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-1 con rete di Teodorczyk per i bianconeri e di Bolt per la squadra di Massimiliano Moras. Nella ripresa 4 reti a testa per Teodorczyk e De Paul (di cui un rigore), 3 per Nestorovski e una per Walace.

