La sosta per gli impegni delle Nazionali è ormai alle spalle e in casa Udinese è ufficialmente iniziata la preparazione alla ripresa del campionato. Kosta Runjaic ha ritrovato ieri pomeriggio quasi l’intero gruppo, potendo così iniziare a preparare concretamente la prossima sfida.

Runjaic ritrova i nazionali

Alla ripresa degli allenamenti erano presenti quasi tutti i giocatori che nei giorni scorsi erano stati impegnati con le rispettive selezioni. Gli unici assenti erano Sandi Lovric e Lennon Miller, ancora coinvolti negli impegni internazionali.

I due centrocampisti, in serata, hanno assistito dalla panchina alla sfida di Nations League tra Scozia e Slovenia, chiudendo così la loro finestra con le Nazionali.

Obiettivo Torino

Con il gruppo quasi al completo, l'Udinese può ora concentrarsi completamente sulla prossima partita. È iniziata la “missione Torino”, con i bianconeri chiamati a tornare a fare punti dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Inter e Cagliari.

La sfida contro i granata di Abate è in programma lunedì sera e rappresenterà il primo appuntamento dopo la sosta. Runjaic avrà quindi a disposizione i prossimi giorni per lavorare sulla squadra e preparare al meglio una gara nella quale l'obiettivo sarà conquistare punti importanti per rilanciare il cammino in campionato.