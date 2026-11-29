Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina, gara in programma al Bluenergy Stadium. Paolo Zanetti conferma il 3-4-2-1 e sceglie Zaniolo come riferimento offensivo, supportato da Lovric ed Ekkelenkamp. David Alaba partirà invece dalla panchina. Dall'altra parte Paolo Vanoli risponde con il 4-3-3, affidandosi a De Gea tra i pali e a un tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Zanetti e Vanoli

Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Vinciati, Miller, Gomez, Zanoli, Jovanovic.

Allenatore: Paolo Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone.

Allenatore: Paolo Vanoli.