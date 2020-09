Gotti: “Udinese con personalità. Promosse le novità Coulibaly e Arslan”

L’analisi del tecnico bianconero dopo la sconfitta col Verona:

“Oggi mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha preso subito le misure, ha giocato con personalità e il primo tempo avremmo meritato il vantaggio. Non mi è piaciuto il risultato finale frutto del gol del Verona e dei nostri errori. Abbiamo lasciato in campo delle occasioni clamorose. Ci sono state delle buone risposte individuali, soprattutto dai giocatori che oggi abbiamo visto per la prima volta in Serie A e credo di poter promuovere Arslan e Coulibaly a pieni voti, così come Ouwejan che non mi è dispiaciuto. Abbiamo fatto ancora pochi allenamenti e la condizione fisica non permette di realizzare appieno la nostra idea di gioco che richiede grande intensità. Sul mercato qualcosa ci sarà mi auguro non in uscita ma in entrata. Staremo a vedere quello che succede, adesso abbiamo due partite in uno stretto giro di tempo. De Paul? Si tratta di un giocatore di grande qualità, questo lo possono vedere tutti e per noi è veramente un giocatore importante”.