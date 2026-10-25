Dopo la contestazione pubblica di domenica, a caldo, e quella privata di mercoledì, gli ultras dell’Udinese tornano a rivolgersi alla squadra. Nel comunicato diffuso ieri, la Curva Nord ha chiesto ai giocatori il massimo impegno nelle prossime partite, a partire dalla sfida contro il Milan. Nel mirino c’è la prestazione contro il Lecce, giudicata inaccettabile dai tifosi, che pretendono una reazione immediata, orgoglio e rispetto per la maglia bianconera. Di seguito il comunicato integrale della Curva Nord:

“DOPO LECCE, BASTA PAROLE.

Dopo la vergognosa prestazione contro il Lecce abbiamo chiesto un incontro con società e squadra. Una rappresentanza dei gruppi della Nord ha portato un messaggio preciso: prestazioni del genere non saranno più tollerate.

IN CAMPO VOGLIAMO UNDICI LEONI.

Non chiediamo di vincere il campionato. Pretendiamo impegno, orgoglio e rispetto per la nostra maglia. Da domenica si lotta su ogni pallone, dal primo all’ultimo minuto.

I NOSTRI SACRIFICI MERITANO RISPETTO.

La Nord c’è sempre. In casa e soprattutto in trasferta: chilometri, soldi, giornate di lavoro e voce lasciata ovunque. A questi sacrifici si risponde con prestazioni degne della storia che portate addosso.

CASA NOSTRA DEVE ESSERE UN FORTINO.

Domenica i milanisti dovranno sentire soltanto la nostra voce. Ogni settore della curva deve dare tutto: un solo coro, una sola Nord, per novanta minuti e oltre.

IN PRIMA LINEA SI CANTA.

Chi prende posto davanti partecipa, sostiene e trascina. Stare in prima linea significa assumersi una responsabilità verso tutta la curva. Non si viene a fare gli spettatori.

NIENTE FISCHI DOPO VENTI MINUTI.

Chi lavora per tenere unita la Nord e farla cantare pretende partecipazione. Durante la partita si sostiene. I conti si fanno al fischio finale.

ORA E SEMPRE FORZA UDINESE!!!!

PER LA NOSTRA TERRA, PER LA NOSTRA MAGLIA, PER LA FEDE BIANCONERA UDINESE”.