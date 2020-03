Udinese, il punto della situazione

La Gazzetta riporta il punto sull’Udinese: I tre punti tutti insieme, e non quelli dilazionati con i tre pareggi consecutivi contro Brescia, Verona e Bologna, mancano infatti dallo scorso 12 gennaio, quando alla Dacia Arena il Sassuolo cadde colpito da tre fendenti, tre reti che in casa bianconera sono diventate merce rara. Ecco la chiave per aprire lo scrigno, il ritorno al gol che a dirla tutta farebbe contento pure Kevin Lasagna, fermo a quattro centri in 24 presenze e con una media di una rete ogni 7 occasioni, come certificato dai dati ufficiali. D’accordo, Lasagna ha sbattuto spesso sulla traversa, quelle colte a Parma e Brescia tremano ancora, e troppi diagonali sono stati sparati a tutta forza peccando di precisione. Ora, quanto Gotti potrà aspettare la correzione alla mira del mancino?

Cinquina di Teodorczyk

Il tecnico ci sta pensando eccome, ma intanto in settimana ha predisposto un lavoro specifico per Lasagna, esentandolo dal ricco test (13-1) di metà settimana con i dilettanti del Cjarlins Muzane, quello in cui perfino il polacco Teodorczyk si è rifatto la bocca con cinque reti segnate, mentre Nestorvsky ne ha firmate tre, rialzando il morale visto che il macedone non parte titolare dallo scorso 6 gennaio nel blitz di Lecce.

Intanto mattinata di allenamento per l’Udinese di mister Gotti reduce dall’amichevole disputata ieri contro il Cjarlins Muzane. Seduta di scarico e recupero per i giocatori impegnati ieri nel test. In campo, insieme ad alcuni ragazzi della primavera, Ter Avest e Lasagna che si sono soffermati su esercitazioni tecniche e di finalizzazione al Bruseschi. Con loro anche i portieri Musso, Nicolas e Perisan.