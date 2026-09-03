Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Udinese-Lazio, match in programma lunedì alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium. Per il direttore di gara si tratterà della terza partita arbitrata in carriera con i bianconeri.

I precedenti con l'Udinese

Il primo incrocio tra Tremolada e l'Udinese risale al 23 ottobre 2023, in occasione del pareggio per 1-1 contro il Lecce. Il secondo precedente è invece quello dello scorso anno, quando ha diretto il match inaugurale del campionato 2025/26 contro il Verona, terminato anch'esso sull'1-1.

Con la Lazio, invece, i precedenti sono quattro, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

La designazione completa

Arbitro:

Tremolada

Assistenti:

Rossi L. – Monaco

IV Ufficiale:

Maresca

VAR:

Maggioni

AVAR:

Rutella