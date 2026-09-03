Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Udinese-Lazio di lunedì sera. Ecco la designazione arbitrale completa.
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Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Udinese-Lazio, match in programma lunedì alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium. Per il direttore di gara si tratterà della terza partita arbitrata in carriera con i bianconeri.
I precedenti con l'Udinese
Il primo incrocio tra Tremolada e l'Udinese risale al 23 ottobre 2023, in occasione del pareggio per 1-1 contro il Lecce. Il secondo precedente è invece quello dello scorso anno, quando ha diretto il match inaugurale del campionato 2025/26 contro il Verona, terminato anch'esso sull'1-1.
Con la Lazio, invece, i precedenti sono quattro, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.
La designazione completaArbitro: Tremolada Assistenti: Rossi L. – Monaco IV Ufficiale: Maresca VAR: Maggioni AVAR: Rutella
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