Il premio di migliore in campo di Udinese-Venezia è andato a Vakoun Bayo, grande protagonista della vittoria bianconera in Coppa Italia. L'attaccante ha firmato una doppietta decisiva nella rimonta contro i lagunari, trascinando la squadra di Kosta Runjaic verso il passaggio agli ottavi di finale.

Al termine della gara, Bayo ha espresso tutta la sua soddisfazione per una serata speciale.

“Aspettavo questi gol da tanto”

“Sono felice per questi due gol, li aspettavo da tanto. Sono felice non solo per me, ma per tutta la squadra, questi ragazzi mi hanno aiutato tanto”.

L'attaccante ha poi aggiunto: “Se dai tutto puoi raggiungere i tuoi obiettivi”.

“Ora voglio continuare a lavorare”

Bayo ha spiegato di aver raggiunto il primo traguardo personale in maglia bianconera: “Il mio primo obiettivo era segnare il primo gol con l’Udinese, ora devo continuare a lavorare e dare tutto in allenamento”.

Infine, la voglia di non fermarsi: “Sono felice di questi gol e voglio farne ancora per aiutare la squadra”.