Dopo la vittoria sul Venezia, valsa all'Udinese il passaggio del turno in Coppa Italia, Unai Gomez ha parlato ai microfoni del canale YouTube bianconero. Il trequartista ha analizzato la rimonta contro i lagunari e raccontato le sue prime settimane in Friuli.

“Abbiamo reagito tutti insieme”

Il giocatore ha commentato così la gara contro il Venezia: “Abbiamo avuto un inizio di partita non facile con quel gol, ma il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme ci ha permesso di recuperare e di gestire la partita”.

Unai Gomez ha poi sottolineato il buon lavoro svolto dal gruppo in queste settimane: “In generale stiamo lavorando bene. Sono contento per il risultato e per la prestazione della squadra”.

“Voglio giocare e migliorare i miei numeri”

Il nuovo acquisto bianconero ha parlato anche del suo inserimento nella squadra di Kosta Runjaic: “Mi sto adattando alla città, alla squadra e a quello che vuole il mister”.

Infine, Gomez ha spiegato quali sono i suoi obiettivi personali: “Voglio giocare e migliorare i miei numeri, sto cercando il gol e provo anche a lavorare in fase difensiva come mi chiede l'allenatore”.

Il trequartista continua dunque il suo percorso di inserimento e crescita in bianconero, con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella nuova Udinese.