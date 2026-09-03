L'Udinese ha archiviato con il sorriso la vittoria contro il Venezia e il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma ora è già tempo di pensare al campionato. Dopo il successo per 2-1 firmato dalla doppietta di Bayo, la squadra di Kosta Runjaic torna a concentrarsi sul prossimo appuntamento.

Lunedì 7 settembre, alle ore 20.45, il Bluenergy Stadium ospiterà la sfida contro la Lazio. I bianconeri arrivano all'appuntamento dopo un avvio positivo, con quattro punti conquistati nelle prime due giornate di Serie A, oltre alla qualificazione in Coppa Italia.

La Lazio arriva con sei punti

Di fronte all'Udinese ci sarà una Lazio partita molto bene in campionato. La squadra biancoceleste ha infatti raccolto sei punti nelle prime due partite e arriverà in Friuli con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino.

Anche per questo motivo Runjaic ha già richiamato l'attenzione della squadra dopo la vittoria contro il Venezia. Il tecnico non vuole fare pronostici e intende affrontare la stagione una gara alla volta, partendo proprio dal difficile impegno contro i biancocelesti.

Runjaic cerca conferme

La sfida contro la Lazio rappresenterà un test importante per capire a che punto è il percorso di crescita dell'Udinese. In questo inizio di stagione la squadra ha mostrato maggiore aggressività e la volontà di giocare con una linea difensiva più alta.

L'obiettivo di Runjaic sarà trovare il giusto equilibrio, senza rinunciare alla continuità costruita nelle prime uscite. Il successo contro il Venezia ha dato una risposta positiva anche alle seconde linee, mentre contro la Lazio dovrebbero tornare protagonisti alcuni giocatori risparmiati o gestiti in Coppa Italia.

Il Bluenergy Stadium prepara una grande sfida

L'Udinese potrà contare nuovamente sul sostegno del proprio pubblico per un appuntamento che si preannuncia molto importante. Dopo Como, Monza e Venezia, i bianconeri vogliono proseguire la serie positiva e provare a conquistare un risultato di prestigio.

La stagione è appena iniziata, ma la partita contro la Lazio potrebbe già rappresentare un passaggio significativo. Runjaic vuole mantenere alta l'attenzione: prima di guardare troppo lontano, c'è una sfida da affrontare con la massima concentrazione.