Il Watford dopo la retrocessione in Championship apporterà dei cambiamenti, dalla panchina alla società. Oltre alla ricerca del nuovo tecnico i clalabroni vogliono sostituire anche il Ds, con Eric Roy in uscita. Per il ruolo di direttore sportivo gli inglesi, secondo quanto riporta il Watford Observer starebbero pensando all’ex Udinese, Cristiano Giaretta. Oltre a Giaretta c’è anche l’opzione Alessandro Lucarelli del Parma.