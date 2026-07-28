Un primo tempo spigoloso, nervoso e decisamente lontano dai ritmi di una classica amichevole estiva. L'Udinese chiude la prima frazione di gioco in svantaggio per 1-0 contro lo Shabab Al-Ahli, in un match caratterizzato da un gol lampo, un calcio di rigore fallito da Keinan Davis e un finale ad altissima tensione.

Ospiti in vantaggio al 16’

L'avvio di gara vede la squadra di Kosta Runjaic cercare combinazioni pulite palla a terra, appoggiandosi sulla verticalità del trio Davis-Piotrowski-Zaniolo. Tuttavia, lo Shabab dimostra subito di essere in palla e al 5' impegna Padelli con un sinistro potente di Kauan. Al 16' arriva la doccia fredda: su un traversone basso proveniente dalla corsia sinistra, la retroguardia friulana si fa sorprendere e Mateusao insacca di destro firmando l'1-0.

Davis fallisce dagli undici metri

Dopo il cooling break del 22', l'Udinese ha la fiammata per pareggiare. Al 26' una splendida combinazione tra Ekkelenkamp e Davis permette all'olandese di incunearsi in area, dove viene steso. L'arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Davis, ma la sua conclusione è debole e centrale, facilmente intercettata dal portiere ospite. L'attaccante inglese accusa il colpo e un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, spreca un'altra clamorosa occasione colpendo di testa a lato da ottima posizione.

Finale di tempo caratterizzato da numerosi tensioni

Dal 29' la partita di calcio si trasforma in una serie infinita di regolamenti di conti. Prima un durissimo faccia a faccia tra Igor Gomes e Zaniolo accende una maxi-rissa che costa il giallo all'ex Roma. Poi al 33' un brutto fallo subito ancora da Zaniolo scatena un secondo, furioso parapiglia. Il gioco resta totalmente congelato per quasi dieci minuti, tra le proteste dei due staff tecnici.

Prima del riposo c'è tempo solo per l'infortunio muscolare dell'autore del gol Mateusao (40') e per un brivido targato Shabab al 43'.

Il tabellino del primo tempo:

Reti : 16' Mateusao (S)

Ammoniti : Zaniolo (U), Renan (S), Igor Gomes (S)

Note : Al 27' il portiere dello Shabab respinge un calcio di rigore a Davis (U). Al 40' Mateusao (S) sostituito per infortunio.

Inizia la seconda frazione di gioco, Runjaic cambia volto alla sua squadra

Il secondo tempo si apre con una rivoluzione totale nell'undici dell'Udinese. Runjaic cambia volto alla squadra inserendo forze fresche (tra cui Piana tra i pali, Mlacic, Solet, Ebosse, Gueye e Buksa). I ritmi iniziali sono decisamente bassi, con la panchina bianconera che sprona i suoi a velocizzare la manovra. Al 54' Lovric ci prova direttamente su punizione dalla trequarti, sfiorando il bersaglio, mentre due metri più tardi il giovane Gueye spreca di testa un bel cross di Piotrowski, togliendo di fatto il pallone a Vojvoda, meglio posizionato.

Il gol del doppio svantaggio per i friulani

Nel momento di massimo sforzo friulano, arriva però il gol del doppio svantaggio. Al 59' Azmoun inventa una palla in profondità che manda in totale tilt la coppia difensiva Bertola-Mlacic: l'errore di lettura è fatale e Adil ne approfitta per superare Piana, firmando lo 0-2.

Runjaic corre subito ai ripari al 60' con un quadruplo cambio (dentro Zarraga, Unai Gomez, Abankwah e Kabasele per Piotrowski, Ekkelenkamp, Vojvoda e Bertola), ma l'Udinese accusa pesantemente il colpo. Al 63' gli arabi vanno addirittura vicinissimi al tris: una conclusione violentissima dello Shabab si stampa contro la traversa, lasciando i bianconeri in totale apnea.

Buksa riapre la partita

Dopo il secondo cooling break (67'), l'Udinese si scuote guidata dai nuovi entrati (Unai Gomez e Zarraga). Al 73' arriva l'episodio che riapre i giochi: lo Shabab perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, Adam Buksa si avventa sulla sfera e con freddezza scavalca il portiere con un morbido tocco ravvicinato, firmando l'1-2.

I bianconeri prendono coraggio e si riversano in avanti a caccia del pareggio. Al 78' Lovric pesca Mlacic sul secondo palo, la cui sponda aerea viene però allontanata dalla difesa prima dell'arrivo di Solet. Poco dopo, un cross insidioso di Unai Gomez attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni. All'84' è ancora l'ispiratissimo Buksa a tentare il tiro, conclusione che termina di poco al lato della porta.

All'87' brivido nell'area friulana: su corner per lo Shabab, Azmoun colpisce debolmente di testa e accusa Abankwah di un tocco di mano, ma l'arbitro lascia correre.

I minuti finali

Il finale è un monologo bianconero guidato da uno scatenato Lovric. All'89' il centrocampista pennella un bel traversone per Buksa, che spizza di testa senza riuscire a dare forza. Al 90' Lovric innesca Zarraga sulla corsia di destra, ma il cross del basco è troppo sul portiere.

Il clamoroso rimpianto si consuma in pieno recupero, al 91': un cross perfetto dalla sinistra attraversa tutta l'area di rigore superando la difesa araba; il pallone arriva sul secondo palo a James Abankwah che a porta spalancata non riesce a concludere a rete sciupando la palla del meritato pareggio.

Il Tabellino Finale: