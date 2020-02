Udinese, Marino: “Serata amara: prestazione sopra le righe ma zero punti”

Nel post-partita ha parlato ai microfoni di Udinese Tv il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino.

“Questa è una serata amara perché la squadra ha fatto una prestazione sopra le righe, di orgoglio e di tattica, senza purtroppo raccogliere punti. Grazie infinite ai tifosi che ci hanno supportato per tutta la partita ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno dopo tre belle prestazioni dove non abbiamo portato a casa punti. Ora abbiamo la partita con il Brescia e dobbiamo cercare di mantenere questo livello nelle prestazioni perché sono certo che il risultato arriverà. Al momento la classifica è serena ma dobbiamo fare in modo di allontanare la zona calda della classifica. Lo spirito della squadra deve essere quello di fare una partita alla volta perché quella contro il Brescia per il momento è più importante di quella contro il Verona perché vincere significherebbe allontanare di ulteriori tre punti il diciottesimo posto. Qui in casa siamo in grado di affrontare tutte le squadre con pari orgoglio e con pari opportunità: prima di questa partita eravamo quinti in classifica per rendimento interno. Il Brescia sicuramente cercherà di fare la partita della vita ma noi dovremo essere bravi a salvare quanto di buono visto nelle ultime giornate. Sicuramente finora abbiamo dimostrato di poter combattere contro qualsiasi squadra e di poter portare a casa il risultato in qualsiasi occasione. Infine grazie a tutti per gli applausi e l’incitamento a fine partita perché i ragazzi erano un po’ demotivati dopo questa sconfitta, in settimana però lavoreranno per preparare al meglio la prossima sfida“.