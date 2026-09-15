L’Udinese non guarda soltanto al campo. In occasione della sfida contro il Cagliari, in programma sabato 19 settembre al Bluenergy Stadium, il club bianconero sarà infatti protagonista di un'iniziativa destinata a rappresentare una novità importante per il calcio italiano. La società friulana sarà il primo club a utilizzare il Manuale UEFA per la Sostenibilità degli Eventi Calcistici.

Una partita dedicata alla sostenibilità

L'iniziativa si chiama “Play for Sustainability - Tutti in campo per il pianeta” e debutterà proprio in occasione di Udinese-Cagliari. L'obiettivo è trasformare la giornata di gara in un'occasione concreta per sperimentare, misurare e migliorare diverse pratiche legate alla sostenibilità.

Non si tratterà quindi soltanto di una campagna di comunicazione, ma di un progetto destinato a diventare un appuntamento annuale del club.

L’Udinese apre una nuova strada

La società friulana collaborerà con la UEFA per applicare concretamente le indicazioni contenute nel Football Event Sustainability Manual, portando all'interno di una normale partita di campionato una serie di azioni specifiche.

L'obiettivo è quello di verificare sul campo quali iniziative possano funzionare meglio e costruire un percorso destinato a proseguire anche negli anni successivi.

Appuntamento contro il Cagliari

Il progetto farà dunque il suo debutto proprio nella prossima partita casalinga. Udinese-Cagliari si giocherà sabato 19 settembre alle ore 15 al Bluenergy Stadium, nella quinta giornata di Serie A.

Per il club sarà una giornata particolare anche fuori dal terreno di gioco, con il calcio che diventerà lo strumento attraverso il quale promuovere un messaggio più ampio legato alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.