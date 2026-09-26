Si chiude con un pareggio l’amichevole benefica tra Pogon Stettino e Udinese, organizzata dal club polacco per sostenere Robert Dymkowski, ex giocatore e allenatore del Pogon a cui nel 2023 è stata diagnosticata la SLA. Al Florian Kryger Municipal Stadium le due squadre si dividono la posta al termine di una gara utile soprattutto a mantenere il ritmo partita durante la sosta per le Nazionali.

Primo tempo: Gueye porta avanti l’Udinese

L’avvio della sfida è caratterizzato da ritmi tranquilli. La prima occasione arriva intorno al quarto d’ora, quando il capitano del Pogon, Grosicki prova la conclusione, che rischia di essere deviata di testa da un compagno prima di terminare sul fondo.

Dieci minuti più tardi sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Nsame, che calcia dal limite senza però trovare lo specchio della porta. L’Udinese prende progressivamente campo e al 30’ trova il vantaggio: Jovanovic lascia partire un tiro che Botis non riesce a trattenere, sulla respinta si avventa Gueye, bravo a ribadire il pallone in rete.

La reazione del Pogon è immediata. Mrozek deve distendersi per respingere la conclusione dal limite di Biegański, mentre poco dopo la difesa bianconera riesce a murare il tentativo di Juwara.

Biegański pareggia, Gueye sfiora la doppietta

Al 36’ arriva il pareggio dei polacchi. È proprio Biegański, già pericoloso in precedenza, a trovare la rete di testa e a riportare il risultato sull’1-1.

L’Udinese prova a reagire subito. Ekkelenkamp ci prova direttamente su calcio di punizione, trovando la risposta di Botis. Sulla successiva mischia nell’area del Pogon, Bayo calcia verso la porta ma un difensore riesce a deviare il pallone sopra la traversa.

I padroni di casa tornano a farsi vedere con Nsame, la cui conclusione dalla distanza viene neutralizzata da Mrozek. Nel finale di primo tempo è invece Gueye a sfiorare nuovamente il gol: prima si invola sulla sinistra e cerca il destro a giro, con il pallone che esce di pochissimo, poi riceve sulla destra dell’area, controlla e calcia al volo trovando la parata del portiere polacco.

Ripresa, bianconeri più propositivi

Anche nella seconda frazione le due squadre hanno bisogno di qualche minuto per aumentare il ritmo. Dopo circa un quarto d’ora, però, l’Udinese appare più propositiva e va vicina al nuovo vantaggio con Bayo, servito con un cross sul secondo palo: l’attaccante non riesce per poco a trovare la deviazione vincente.

Dopo il primo giro di cambi, il Pogon prova a rispondere con Čuić, servito a rimorchio: la conclusione del neoentrato termina però larga. Poco dopo è il portiere polacco Dąbrowski, appena entrato, a dover intervenire sulla traiettoria insidiosa di Ekkelenkamp dal limite.

Il Pogon spinge nel finale, Mrozek decisivo

Superata la metà della ripresa, i padroni di casa tornano a rendersi pericolosi. Juwara calcia dalla sinistra trovando la deviazione di un difensore bianconero. Dieci minuti più tardi è Paryzek ad avere spazio per concludere dal limite, ma il suo rasoterra termina a lato.

Nel finale il Pogon trova anche una rete che viene però annullata. Poco dopo è ancora Mrozek a salire in cattedra, negando il gol a Rojek con un ottimo intervento in tuffo.

I polacchi insistono e nel finale sfiorano nuovamente il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il pallone che termina di poco sopra la traversa. È l’ultima occasione della partita.

Finisce 1-1

Al Florian Kryger Municipal Stadium termina dunque 1-1. Gueye porta avanti l’Udinese al 30’, Biegański pareggia sei minuti più tardi. Un test utile per Runjaic, che ha potuto concedere minuti a diversi giocatori e valutare le condizioni della rosa durante la pausa.

Per i bianconeri prosegue ora la sosta per le Nazionali, mentre la squadra inizierà a preparare il prossimo impegno ufficiale di campionato: Torino-Udinese, in programma il 12 ottobre.