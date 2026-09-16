Arrivano segnali incoraggianti in casa Udinese in vista della sfida contro il Cagliari. Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo al centro sportivo Bruseschi, partecipando alla seduta insieme ai giocatori subentrati o rimasti in panchina nella trasferta di Milano. Un passo importante verso il ritorno in campo del numero 10 bianconero, che potrebbe essere nuovamente a disposizione di Kosta Runjaic già nel prossimo appuntamento di campionato.

Zaniolo torna in gruppo al Bruseschi

La notizia positiva è arrivata dall’allenamento di ieri, quando Zaniolo ha lavorato con i compagni. Il fantasista sta quindi completando il percorso di recupero e si avvicina alla possibilità di tornare tra i convocati.

Runjaic aveva già manifestato ottimismo alla vigilia della partita contro l’Inter, indicando Zaniolo e Alessandro Zanoli come possibili recuperi per la gara contro il Cagliari. Le indicazioni arrivate dal Bruseschi sembrano confermare questa prospettiva.

L’infortunio contro il Como

Zaniolo si era fermato alla prima giornata di campionato contro il Como, riportando una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema muscolare che lo ha costretto a saltare gli impegni successivi dell’Udinese.

Adesso il rientro in gruppo rappresenta un passaggio significativo, anche se la decisione definitiva sulla convocazione e sull’eventuale impiego spetterà allo staff tecnico.

Il Cagliari nel mirino

La sfida contro il Cagliari, in programma sabato al Bluenergy Stadium, potrebbe dunque segnare il ritorno di Zaniolo tra i disponibili. Il numero 10 potrebbe offrire a Runjaic un’opzione in più per la fase offensiva, in una partita importante per lasciarsi alle spalle la sconfitta di San Siro.

Le prossime sedute saranno decisive per valutare le sue condizioni e capire se potrà tornare subito a disposizione oppure se sarà necessario procedere con maggiore cautela.