Venezia-Udinese si gioca venerdì 6 novembre alle 20:45. Ecco dove seguire in diretta TV e streaming la sfida dell'11ª giornata di Serie A.

Stefania Palminteri
- Udine
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Venerdì 6 novembre l'Udinese sarà impegnata in trasferta contro il Venezia nella gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Penzo. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Venezia-Udinese in TV: diretta su DAZN e Sky

La partita tra Venezia e Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso l'app DAZN sulle Smart TV compatibili oppure sui canali Sky dedicati alla partita, tra cui Sky Sport Calcio e il canale 251.

La sfida sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, attraverso i rispettivi abbonamenti. Sarà quindi possibile guardare il match da smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili.

Venezia v Udinese - Serie A

Il programma della partita:

  • Partita: Venezia-Udinese
  • Competizione: Serie A, 11ª giornata
  • Data: venerdì 6 novembre 2026
  • Orario: 20:45
  • Stadio: Pier Luigi Penzo
  • Diretta TV: DAZN e Sky
  • Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

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