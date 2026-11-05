Venezia-Udinese si gioca venerdì 6 novembre alle 20:45. Ecco dove seguire in diretta TV e streaming la sfida dell'11ª giornata di Serie A.
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Venerdì 6 novembre l'Udinese sarà impegnata in trasferta contro il Venezia nella gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Penzo. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.
Venezia-Udinese in TV: diretta su DAZN e Sky
La partita tra Venezia e Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso l'app DAZN sulle Smart TV compatibili oppure sui canali Sky dedicati alla partita, tra cui Sky Sport Calcio e il canale 251.
La sfida sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, attraverso i rispettivi abbonamenti. Sarà quindi possibile guardare il match da smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili.
Il programma della partita:
- Partita: Venezia-Udinese
- Competizione: Serie A, 11ª giornata
- Data: venerdì 6 novembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Pier Luigi Penzo
- Diretta TV: DAZN e Sky
- Streaming: DAZN, Sky Go e NOW
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