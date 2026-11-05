Venerdì 6 novembre l'Udinese sarà impegnata in trasferta contro il Venezia nella gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Penzo. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Venezia-Udinese in TV: diretta su DAZN e Sky

La partita tra Venezia e Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso l'app DAZN sulle Smart TV compatibili oppure sui canali Sky dedicati alla partita, tra cui Sky Sport Calcio e il canale 251.

La sfida sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, attraverso i rispettivi abbonamenti. Sarà quindi possibile guardare il match da smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili.

Il programma della partita: