La sfida di questa sera al Penzo mette in palio punti pesanti per la classifica. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria, ma anche evitare una sconfitta può avere un peso importante. Paolo Zanetti deve però fare i conti con alcune situazioni fisiche delicate e non sembra intenzionato a correre rischi inutili.

Davis e Solet, Zanetti valuta fino all'ultimo: le ultime sulle condizioni

I principali dubbi riguardano Keinan Davis e Oumar Solet. Come riportato dal Messaggero Veneto, nelle ultime ore le previsioni sulle loro condizioni sarebbero cambiate. L'attaccante inglese vuole esserci dal primo minuto, ma il tecnico dovrà valutare attentamente le sue condizioni muscolari prima di prendere una decisione.

Le alternative offensive non sono molte. In caso di forfait di Davis, Unai Gómez potrebbe essere impiegato da falso nove, mentre appare meno probabile l'utilizzo dal primo minuto di Vakoun Bayo, appena rientrato dopo l'infortunio.

Anche Solet è reduce da un recupero fisico e dovrebbe comunque figurare nella lista dei convocati. Non è però escluso che Zanetti preferisca inizialmente lasciarlo in panchina, evitando di forzare il suo rientro.

Piotrowski favorito a centrocampo: Lovric resta in corsa

Un altro ballottaggio riguarda la mediana, dove bisogna individuare il giocatore da affiancare a Karlstrom. Al momento Piotrowski sembra in vantaggio su Miller, ma anche Lovric è una soluzione presa in considerazione da Zanetti.

Le scelte definitive arriveranno soltanto a ridosso della partita. Il nuovo allenatore bianconero dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di conquistare punti e quella di non compromettere le condizioni dei giocatori non ancora al meglio.