Alla vigilia di Venezia-Udinese, Davide Nicola ha presentato la sfida in conferenza stampa. Il tecnico lagunare ha parlato del momento della squadra, delle caratteristiche dei bianconeri e dell'importanza di proseguire il percorso di crescita.

Nicola: “Dovremo essere equilibrati e coraggiosi”

Il momento del Venezia: “Le prestazioni della squadra dimostrano che possiamo essere competitivi ed è il momento di continuare a lavorare e aumentare il coraggio nel fare sempre meglio ciò che prepariamo. Affronteremo un avversario che è consolidato nella categoria, in lotta per il nostro stesso obiettivo, strutturato e con fisicità. Ogni avversario presenta delle difficoltà diverse, noi dovremo essere equilibrati e coraggiosi”.

La continuità dei risultati: “La continuità nelle prestazioni è l'arma migliore per arrivare ad una continuità nei risultati. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento e dobbiamo proseguire su questa strada. Noi siamo partiti dal lavorare sulla fase difensiva, che non è solo lo star dietro alla linea della palla, ma una pluralità di situazioni e la squadra sta dimostrando che c'è un'attenzione maniacale su questi aspetti”.

Il sostegno dei tifosi: “Mi aspetto che la nostra gente ci dia una grande mano come abitualmente fa perché per noi ogni partita è importante e dovremo giocare in maniera determinata ed equilibrata, leggendo bene tutti i momenti della partita”.

Le qualità della squadra: “Noi dobbiamo preparare tutte le fasi di gioco e tutti i momenti della partita. Io sono convinto che questa squadra debba continuare ad esprimersi come sta facendo, migliorando nel coraggio per passare da una fase all'altra, cioè difendersi per il minor tempo possibile e poter magari mettere qualità e automatismi nell'altra fase. Bisogna avere grande fiducia in questi giocatori perché hanno le qualità per potersi esprimere”.