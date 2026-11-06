Nuova chiamata in Nazionale per Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese è stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei 31 convocati per gli ultimi impegni di Nations League contro Francia e Belgio.

Zaniolo ritrova l'azzurro: seconda convocazione con Mancini

Dopo la precedente chiamata, alla quale non era riuscito a rispondere sul campo a causa della ricaduta del problema muscolare, il giocatore bianconero torna a disposizione del commissario tecnico. Una nuova opportunità per Zaniolo, che avrà la possibilità di ritagliarsi spazio nel gruppo azzurro e mettersi a disposizione della Nazionale.

La convocazione rappresenta anche un riconoscimento per il percorso dell'attaccante, che con l'Udinese sta cercando di ritrovare continuità e centralità. La sua presenza nell'elenco dei 31 conferma la fiducia di Mancini, che ha deciso di puntare nuovamente su di lui per una fase importante della competizione.

L'Italia si radunerà domenica sera a Coverciano per preparare le ultime due partite del girone. Il primo appuntamento sarà contro la Francia, giovedì 12 novembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Domenica 15 novembre, invece, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Per Zaniolo si apre dunque una nuova occasione in azzurro, con l'obiettivo di trovare spazio e contribuire al percorso della Nazionale.