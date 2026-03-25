Keinan Davis è stato messo sotto osservazione da alcune delle squadre più importanti del nostro calcio. Il bomber che indossa la casacca dell'Udinese, sta vivendo una stagione di primissimo livello e non vede l'ora di continuare con questo rendimento. Allo stesso tempo ci si inizia a chiedere quello che potrebbe essere il valore del bomber.
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Udinese – Qual è il vero valore di Keinan Davis? Ecco l’analisi completa
Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere tutti i dettagli di un possibile affare di mercato decisamente molto interessante. Il punto
L'attaccante dei bianconeri di Udine sa di essere apprezzato, ma secondo Transfermarkt si aggira sui 9 milioni di euro. Una cifra decisamente al di sotto delle aspettative e a cui il club dei Pozzo non tratta sicuramente la cessione. Le parole di Nani sono state chiare, di conseguenza andiamo a vedere quale potrebbe essere il futuro del centravanti. Parla il Group Technical Director su Davis <<<
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