La parentesi con il Kosovo si chiude con un’altra prestazione positiva per Mërgim Vojvoda. Il laterale dell’Udinese è stato protagonista anche nell’ultimo appuntamento del girone di Nations League, disputando tutti i 90 minuti nel pareggio per 1-1 contro l’Austria.

Vojvoda sempre presente

Quella contro l’Austria è stata la quarta partita consecutiva disputata dal difensore durante questa finestra internazionale. Vojvoda ha quindi completato l’intero percorso con il Kosovo, confermandosi un punto di riferimento della Nazionale.

Il bianconero è rimasto in campo per tutta la gara e, secondo quanto sottolineato dal club, è stato tra i protagonisti più positivi della prestazione del Kosovo.

Ora il ritorno a Udine

Terminati gli impegni internazionali, per Vojvoda è arrivato il momento di fare ritorno in Friuli. Il suo rientro sarà importante anche per Kosta Runjaic, che nelle prossime settimane dovrà preparare la squadra alla ripresa del campionato.

L’Udinese tornerà in campo lunedì 12 ottobre alle 20.45, in trasferta contro il Torino. Dopo tre sconfitte consecutive in Serie A, i bianconeri saranno chiamati a invertire la rotta e Vojvoda potrà rappresentare una delle pedine a disposizione del tecnico per la sfida dell’Olimpico Grande Torino.