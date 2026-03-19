News Udinese – Zaccagni stop: il sostituto sarà Zaniolo? Il punto

La notizia del giorno arriva da Roma, visto che uno dei migliori esterni del calcio italiano è costretto a fermarsi ed alzare bandiera bianca per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Mattia Zaccagni non ci sarà tra una settimana e di conseguenza tocca scegliere un nuovo e possibile sostituto.

Il calciatore che potrebbe prendersi il posto in Nazionale arriva da Udine e se non si fosse capito, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Una stagione da grande calciatore per il jolly offensivo che ha voglia di continuare a sorprendere e di conseguenza farà il possibile per tornare a dire la sua anche con la maglia azzurra. L'ultima scelta tocca a mister Gattuso, vedremo se ci sarà il ritorno del calciatore dell'Udinese. Restando attorno alla squadra di Runjaic, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese saluta un top? Le sue dichiarazioni <<<